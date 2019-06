A TVI está a tentar jogar todos os seus trunfos para voltar a liderar audiências em todos os horários. Esta semana, o canal de Queluz de Baixo começou a promover uma nova edição do programa "Pesadelo na Cozinha".

Durante a emissão do canal tem ido para o ar um vídeo a anunciar que as inscrições para a nova temporada do programa já abriram. Mas, segundo a revista Maria, Ljubomir Stanisic ainda não foi convidado oficialmente para gravar mais uma edição de "Pesadelo na Cozinha".

"Ainda não falaram com ele sobre nada (...) Isto não quer dizer que não falem e que o chef não aceite", contou uma fonte à publicação.

As duas primeiras temporadas de "Pesadelo na Cozinha" foram líderes de audiências.