Esta quinta-feira, dia 18 de março, a FOX Life estreia em exclusivo a terceira temporada de "New Amsterdam", série inspirada no mais antigo hospital da América. Para antecipar os novos episódios do drama médico, o SAPO Mag conversou com Tyler Labine.

Na série, o canadiano veste a pele de Iggy Frome, médico responsável pela ala de psicologia do New Amsterdam Medical Center e uma das personagens mais acarinhadas pelos fãs da série protagonizada também por Ryan Eggold (Dr.Max Goddwin), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds ) e Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor).

Em conversa com o SAPO Mag, Tyler Labine começa por admitir que estava reticente em fazer parte do elenco de um drama médico. "Inicialmente, não estava mesmo entusiasmado em fazer um drama médico. Honestamente, pensava que não ia querer fazer. E depois li o guião, mas só depois dos meus agentes o terem lido. E é muito bom", confessa o ator. "Para mim, a grande surpresa foi que era bom. Muito bem escrito e foca-se nos pacientes", acrescenta.

"Nunca vi muitos dramas médicos que se foquem em contar a história dos pacientes", frisa Tyler Labine, defendendo que a grande maioria das séries centra-se nas relações entre as equipas e em debater quem "é o médico mais sexy". "Não fiz outros dramas médicos, mas este pareceu-me muito orientado para os pacientes. E também percebi que era uma boa oportunidade interpretar Iggy, uma personagem como nunca tinha interpretado, alguém com muita integridade - não estou a dizer que as outras pessoas não têm integridade, mas ele é verdadeiramente um tipo com integridade", conta, entre risos.

Para o ator, a sua personagem tem um bom coração e está disposta a fazer tudo para ajudar quem mais precisa. "O Iggy é como um abraço ambulante e falante. Acho que sempre quis retratar a personificação de um abraço. Ele é compassivo e caloroso. Acredita mais nos outros do que em si próprio. Acho que uma das coisas que mais gosto nele é que vai contra as regras se for preciso ajudar alguém - ele fará tudo para ajudar, mesmo que isso signifique ser despedido. Adoro isso na personagem", frisa, acrescentando que se sente "orgulhoso" com a sua personagem.

A terceira temporada de "New Amsterdam": uma homenagem aos profissionais de saúde

Na terceira temporada, Max e a sua equipa têm de manter a firmeza e otimismo enquanto lidam com uma pandemia que expõe as enormes desigualdades nos serviços de saúde americanos. Para Tyler Labine, a nova temporada implicou uma grande responsabilidade para toda a equipa.

Veja o teaser da terceira temporada:

"Descrevo esta temporada como... muito responsável. É como se tivéssemos a responsabilidade de mostrar com detalhe o quão brutal está a ser esta pandemia para os profissionais de saúde e para todos os que estão na linha da frente. Se estamos a fazer um drama médico e não mostramos o quão corajosas têm sido estas pessoas, não é o certo, é irresponsável", defende o ator em conversa com o SAPO Mag.

"Acho que a terceira temporada celebra e presta uma homenagem, um tributo, às pessoas que arriscam as suas vidas todos os dias para ajudar a salvar a vida de milhões de pessoas", resume o ator em conversa com o SAPO Mag.

Para Tyler Labine, na terceira temporada os espectadores vão acompanhar ainda mais a evolução e as mudança das personagens. "Acho que podemos empurrar as personagens para alguns sítios bastante desconfortáveis. E isso é a minha parte preferida da série. No caso do Iggy, vamos abordar temas relacionados com a minha vida, como os meus problemas com o corpo, os meus problemas alimentares... falámos disso na série e nunca tinha visto estes temas representados na televisão a partir da perspetiva masculina", confessa.

Segundo o ator, o segundo episódio da terceira temporada será um dos mais marcantes para a sua personagem. "O episódio aborda distúrbios alimentares e os problemas de Iggy com o corpo. São todas questões que trouxe da minha vida para cima da mesa. O nosso showrunner e os guionistas decidiram avançar. Esse episódio é muito pessoal, há muito de mim nesse episódio", confessa o ator.

A playlist de Tyler Labine

Além de interpretar Iggy Frome, o ator tem como função alimentar a playlist oficial de "New Amsterdam" no Spotify. "Faço música, adoro música e tenho sempre música como pano de fundo da minha vida, como banda sonora da minha vida", revela.

"A certa altura, uma das nossas publicistas disse-me: 'Não queres fazer uma playlist oficial de 'New Amsterdam' e colocar lá as tuas sugestões todas as semanas - canções que achas que captam o tom dos episódios?'. E disse que queria fazer", recorda Tyler Labine. "Adoro fazer a playlist e é uma oportunidade de mostrar às pessoas a minha interpretação do que está a acontecer na série através da música. E acho que o vou fazer nesta nova temporada", revela.

"Na playlist também tenho lá uma das minhas canções. O meu nome artístico é ADANAC e o tema chama-se 'Barely Breathe'", conta, acrescentando que, no final da temporada, abre a playlist aos fãs, que podem podem adicionar canções.