"Um beijo à meia-noite" ("Midnight at the Magnolia" no título original) chegou recentemente à Netflix mas já se encontra em destaque no ranking diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming. Em Portugal, esta quarta-feira, dia 2 de dezembro, o filme o ocupa o sétimo lugar no top geral.

O filme segue Maggie e Jack, dois apresentadores de um programa de rádio e melhores amigos. "Maggie e Jack, dois amigos de longa data e apresentadores de uma rádio local, fingem ser um casal perante as suas famílias e ouvintes para tornarem o seu programa famoso", resume o serviço de streaming na sinopse da produção.

Veja o trailer:

Natalie Hall, Evan Williams, Alison Brooks, Steve Cumyn e Susan Hamann fazem parte do elenco de "Um beijo à meia-noite".

Nas redes sociais, os espectadores têm elogiado a história de amor simples, que parte de uma mentira.

Leia algumas das reações dos espectadores: