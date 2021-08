Esta segunda-feira, dia 30 de agosto, a Netflix revelou o teaser e data de estreia da terceira temporada de "Tu" ("You"). Os novos episódios da série original do serviço de streaming estreiam-se a 15 de outubro.

No vídeo, Joe Goldberg (Penn Badgley) prepara um bolo com um recheio secreto para o seu filho, Henry.

Veja o vídeo:

Joe (Penn Badgley) terá uma nova obsessão na terceira temporada de "Tu" ("You", no título original), avançou o TVLine, que adianta ainda que o elenco vai contar com nove novas caras.

Segundo o site, a atriz Michaela McManus ("Diários do Vampiro") vai juntar-se à série para interpretar o papel da nova vítima do protagonista. Dylan Arnold ("Nashville"), Tati Gabrielle ("As Arrepiantes Aventuras de Sabrina"), Ben Mehl ("The Good Wife"), Shannon Chan-Kent ("Good Trouble"), Christopher Sean ("Days of Our Lives"), Chris O’Shea ("Madam Secretary"), Bryan Safi ("9-1-1"), Mackenzie Astin ("Segurança Nacional"), Ayelet Zurer ("Demolidor") e Jack Fisher (Agentes da S.H.I.E.L.D) também se vão juntar ao elenco da produção da Netflix.

"Na primeira temporada de "Tu", o coração de Joe (Penn Badgley) foi tragicamente partido e o seu passado encontrou-o através da sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers) - uma mulher determinada a dar-lhe uma lição", recorda o serviço de streaming.

"Já na segunda temporada, a última coisa que Joe esperava era conhecer uma nova mulher, mas apaixona-se novamente - por uma mulher chamada Love (Victoria Pedretti)", acrescenta ainda.

As duas primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma.