"Um Dia Num Ano de Pandemia", novo documentário de Rita Marrafa de Carvalho e Miguel Teixeira, estreia-se esta terça-feira, dia 16 de março, às 23h59, na RTP1.

Em comunicado, o canal explica que, no dia 16 de fevereiro de 2021, pedimos às pessoas, pelas redes sociais, que filmassem as suas vidas". "Apresentamos agora o resultado feito com esses registos reais no documentário 'Um Dia num Ano de Pandemia'", resume a RTP1.

De acordo com o canal, o "documentário retrata a realidade de quase todos": "De norte a sul do país recebemos o contributo das mais diferentes pessoas, das mais diversas idades, com as mais diversificadas profissões. Vinte e quatro horas de teletrabalho, venda ao postigo, trabalho num supermercado ou exploração agrícola. O resultado é um documentário sobre a vida em confinamento que será emitido no dia em que se assinala um ano da morte da primeira vítima de COVID-19 em Portugal".