Parte da programação especial do 20.º aniversário do canal História, "Uma História do Futuro" estreia a 11 de dezembro, às 22h15, e analisa quatro áreas-chave: o clima, o trabalho, a democracia e a globalização.

Produzida pela Onza Entertainment, a série documental de quatro episódios conta com a apresentação de Diego Rubio, Professor de História Aplicada na IE University e Diretor-executivo do Center for the Governance of Change, e com a participação de 20 especialistas internacionais - dos EUA, Chile, México e Reino Unido - que examinam acontecimentos passados para esclarecer os fenómenos atuais e antecipar suas possíveis consequências.

Como é que a primeira revolução industrial transformou o emprego e como o fará a atual? Que efeitos tiveram as alterações climática no passado e como é que isso nos afetará? Existirá uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China? Irá a democracia morrer num futuro próximo? E se sim, que sistemas a substituirão? Estas são algumas das questões a que "Uma História do Futuro" tentará responder, avança o canal, conciliando uma vasta investigação com um cuidado visual assinalável.

"Uma série como esta oferece a oportunidade de nos dirigirmos a centenas de milhares de pessoas. De as ajudar a entender melhor o mundo em que vivem e antecipar os desafios que enfrentarão nas próximas décadas. Como académico, é um verdadeiro privilégio poder ir além das aulas e partilhar o conhecimento com os cidadãos", explica Diego Rubio em entrevista ao SAPO Mag.