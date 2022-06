A terceira e última temporada de "Love, Victor", spin-off televisivo do filme "Com Amor, Simon" (2018), estreia-se a 15 de junho no Disney+. Para antecipar os novos episódios, o serviço de streaming revelou o trailer dos capítulos finais.

"Uma última oportunidade para sentir o amor", frisa a plataforma.

Veja o vídeo:

"Love, Victor" acompanha a jornada de autodescoberta de Victor Salazar (Michael Cimino), um jovem latino-americano homossexual, e as figuras do seu núcleo familiar e escolar.

"Quisemos contar uma história diferente e mais diversa, tanto pela questão racial como pela económica, e também pelo facto de os pais do Victor serem religiosos. Tudo isso influencia o coming out do Victor", sublinhou o produtor executivo Brian Tanen em entrevista ao SAPO Mag, ao abordar as diferenças entre a série e o filme.