Com o final do ano a aproximar-se a produção global do "The Voice" elegeu as melhores "Provas Cegas" de 2021. A atuação de João Neves no programa de talentos da RTP1 chamou a atenção do "The Voice Global" e foi conquistou um lugar no top 10.

Na edição portuguesa do formato, o concorrente interpretou o tema "Hope There's Someone" e conquistou Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra, os mentores do programa.

Em outubro, a produção mundial do formato já tinha destacado a atuação do concorrente português como uma das melhores "Provas Cegas" do mês.

Além da "Prova Cega" de João Neves, o top do "The Voice Global" conta com atuações de concorrentes de Espanha, Estados Unidos, França ou Reino Unido.

"O João Neves fez o Zambujo bloquear o Diogo Piçarra e a Marisa Liz bloquear o António Zambujo! A interpretação que o concorrente fez do tema 'Hope There's Someone' valeu-lhe rasgados e emocionados elogios de todos os mentores", resumiu a produção do programa nas redes sociais.