João Neves, da equipa de Marisa Liz, é um dos finalistas do "The Voice Portugal". Na gala em direto do passado domingo, dia 9 de janeiro, o concorrente interpretou o tema "A Case of You", original de Joni Mitchell lançado em 1971, e conquistou elogios dos mentores e do público.

"É um artista, com confiança, único no mundo inteiro", frisou Marisa Liz no programa de talentos da RTP1. "João cantou e encantou", acrescentou a produção do "The Voice Portugal" nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.

No final das atuações do passado domingo, foi revelado o top dois de cada mentor. A equipa de Marisa Liz ficou com João Leote, escolhido pelo público, e com João Neves, escolha da mentora.

A equipa de António Zambujo continua com Rodrigo Lourenço, escolha do público, e com Maria Inês Graça, salva pelo mentor.

Já a equipa de Aurea segue com Mariana Rocha, salva pelo público, e com Francisca Oliveira, escolhida pela mentora. A equipa de Diogo Piçarra ficou com Daniel Fernandes, votado pelo público, e Edmundo Inácio, escolha do mentor.