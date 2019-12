Depois do filme de 2017, com Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant e Julie Walters, Paddington vai voltar a partilhar as suas aventuras, desta vez no pequeno ecrã. A série de animação tem estreia marcada para 2020 no Nickelodeon, revelou o presidente e CEO da Viacom, Bob Bakish, num evento paralelo aos MTV EMAs 2019, em Sevilha, no qual o SAPO Mag marcou presença.

De acordo com o Hollywood Reporter, a série de animação vai seguir as aventuras do ursinho mais famoso do Reino Unido, que continuará a contar os momentos altos do seu dia a dia à sua tia Lucy.

"The Adventures of Paddington" vai ser exibida em todo o mundo em 2020. O primeiro teaser da produção foi partilhado esta semana nas redes sociais.

Veja o teaser: