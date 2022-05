"Vai de Carrinho" é a nova aposta da TVI. O novo formato, ainda sem data de estreia, vai ser apresentado por David Carreira e Ana Guiomar.

"'Vai de Carrinho' transforma uma simples ida ao supermercado num verdadeiro desafio. Trata-se de um concurso que converte a rotineira tarefa de ir às compras numa odisseia de competição, adrenalina e emoção", adianta a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

No programa,"três equipas, de dois elementos cada, são postas à prova em desafios que permitem vertiginosas corridas e gincanas por entre os corredores de um supermercado". Todas as semanas, três duplas disputam entre si o prémio final: 250 euros por mês, durante um ano.

"Cada equipa terá de ultrapassar cinco provas com o objetivo de conquistar o maior número possível de minutos. Nas cinco provas o primeiro classificado ganha oito minutos, o segundo seis e o terceiro apenas quatro. Chegados à última prova, as duplas vão ter de confecionar a receita surpresa no tempo que conseguiram acumular até então. Nesta última prova, a equipa que elaborar a melhor receita é a vencedora do prémio final, uma decisão que será do Chef Chakall", resume a TVI.