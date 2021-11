João Leote foi um dos protagonistas da emissão deste domingo, dia 14 de novembro, do "The Voice Portugal". Em palco, o jovem concorrente interpretou o tema "Canoas do Tejo" e conquistou Marisa Liz, António Zambujo, Aurea e Diogo Piçarra.

Depois de ouvir os elogios dos mentores, o jovem de 23 anos escolheu a equipa de Marisa Liz.

"A 'Prova Cega' do João Leote é daquelas que vai ficar para sempre na memória de todos. Para além de ter feito uma versão incrível de 'Canoas do Tejo', numa homenagem emocionante a Carlos do Carmo, teve ainda a oportunidade de cantar no palco do 'The Voice Portugal' como uma das suas maiores referências - a fadista Sara Correia", frisou a produção do programa da RTP1.

Segundo a RTP1, João Leote tem 23 anos e é natural de Portimão. "É fadista de profissão. Tudo começou quando abriu uma escola de Fados na cidade em Portimão e o João, mesmo a medo, decidiu inscrever-se nas aulas", adianta a produção do programa de talentos.

Veja o vídeo: