A 55.ª edição do Super Bowl, marcada para o dia 7 de fevereiro, vai ser transmitida pela Eleven Sports - o jogo entre os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs, arranca às 23h30 na Eleven 1 (comentários em Português) e na Eleven 2 (comentários em Inglês).

"O Super Bowl é o ponto alto da época da NFL que reúne milhões de fãs em todo o mundo. O encontro vai disputar-se no Raymond James Stadium, casa dos Tampa Bay Buccaneers", relembra o canal em comunicado.

Este ano, o intervalo do Super Bowl, o Pepsi Super Bowl LV Halftime Show, vai contar com uma atuação especial de The Weeknd. O espetáculo será produzido pela DPS com a Roc Nation e Jesse Collins como produtores executivos.