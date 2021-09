Na cerimónia, os Now United, grupo pop lançado em 2017 e composto por 18 jovens de várias nacionalidades, vão estrear-se ao vivo em Portugal. O anúncio da atuação nos Globos de Ouro da SIC tornou-se viral.

"E quem não conhece a 'Macarena'? Pois é, os Los Del Río também vão atuar na gala. O grupo musical de dance pop composto por Antonio Romero Monge e Rafael Ruíz Perdigones foi criada em Sevilla, em Espanha", recorda o canal no site oficial.

Rodrigo Leão também vai marcar presença na gala deste ano. "Conhecido como 'mago da música', o também compositor português foi um dos fundadores da Sétima Legião e do grupo Madredeus", lembra a SIC.

Clara de Sousa vai apresentar a próxima edição dos Globos de Ouro, da SIC. Pela primeira vez, a cerimónia da estação de Paços de Arcos vai ser apresentada por um rosto da informação.

A última edição, que decorreu em 2019, foi conduzida por Cristina Ferreira.

"Dia 3 de outubro Clara de Sousa, a Clara que todos conhecemos, terá a responsabilidade de 'comandar' as operações da gala mais importante do ano. A jornalista aceitou o desafio e vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, desta vez, para apresentar a XXV Gala dos Globos de Ouro", revelou a SIC.

"São 25 anos de história, são 25 anos de emoções fortes, são 25 anos a homenagear aqueles que tanto fazem por nós e pelo nosso país nas mais diversas áreas. Depois de um período atípico, os Globos regressam em grande para destacar e celebrar os melhores entre os melhores. Parabéns Clara, confiamos que estás mais do que à altura do desafio e a família SIC deseja-te o melhor. Boa sorte", rematou o canal.