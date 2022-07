"Aqui, os concorrentes terão de atuar em grupos de duas ou mais pessoas de gerações diferentes. Não há limites nesta edição, podem participar em duo, trio ou até grupos de diferentes gerações de todas as idades", frisa o canal.

Anselmo Ralph, Bárbara Bandeira, Simone de Oliveira e Michael Carreira serão os quatro mentores da edição especial do programa de talentos, revelou a RTP1 este fim de semana.

Para Anselmo Ralph fazer parte do "The Voice Gerações" é "sair mais culto e enriquecido, com ensinamentos das diferentes gerações". O mentor frisa ainda que voltar a estar sentado nesta cadeira significa “matar saudades e que, agora posso dizer, passei por todos os formatos do The Voice".

"Participar no 'The Voice', em qualquer formato, é muito especial porque já estive neste palco como concorrente, por isso é uma honra estar aqui agora como mentora e com este painel de mentores incrível. Estou muito ansiosa", confessa Bárbara Bandeira.

Michael Carreira também está de regresso e sublinha que "é muito bom estar no 'The Voice Gerações'. "Sinto-me muito bem acompanhado (...) Este programa tem algo especial, que é poder partilhar o mesmo sonho, a mesma paixão e o palco em família. Estar aqui sentado traz-me nostalgia e nervosismo e vou tentar, como sempre, divertir-me ao máximo", remata.

Para Simone de Oliveira, receber o convite para ser mentora do "The Voice Gerações" "é uma aflição". A artista confessa estar muito nervosa, mas feliz porque "este formato é muito bonito e é muito bom estar aqui nesta cadeira com os meus colegas de trabalho".