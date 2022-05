Depois do "The Voice Portugal" e do "The Voice Kids", a RTP1 vai apostar no "The Voice Gerações". Na nova edição do programa de talentos, os concorrentes terão de atuar em grupo (duas ou mais pessoas de gerações diferentes).

No regulamento, a produção sublinha que "podem inscrever-se para participar no programa 'The Voice Gerações' maiores de idade (ou seja, com idade igual ou superior a 18 anos) ou, no caso de menores de idade, os participantes com autorização, prévia e por escrito, dos titulares das responsabilidades parentais". "Cada atuação deverá ter no mínimo duas pessoas e de duas gerações diferentes", acrescenta.

As inscrições já se encontram abertas e não há limite máximo de idade. "É um formato único no seu conceito de busca de um verdadeiro talento, em grupo de dois ou mais candidatos e dá a oportunidade a pessoas anónimas e conhecidas de poderem mostrar a sua voz", frisa a produção.

A nova edição do programa de talentos vai contar com três fases - seleção de Produção, Provas Cegas e Gala em direto.

"Não há limites nesta edição, podes participar em duo, trio ou até grupos de diferentes gerações de todas as idades", frisa a produção do formato nas redes sociais.