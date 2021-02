O Discovery Plus prepara-se para estrear "Prime Suspect: The Madeleine McCann Case", nova série documental com três episódios sobre o desaparecimento da menina inglesa, avança a Variety. Segundo o site, a produção vai centrar-se no novo suspeito do caso, o alemão Christian Brueckner,

A série, produzida pela Danish Heartland TV e realizada por Jesper H. Grand, conta com entrevistas com amigos do suspeito, uma ex-namorada e "outras pessoas relevantes no caso", revela a publicação. Um "antigo investigador português" também colaborou com a produção.

O primeiro episódio de "Prime Suspect: The Madeleine McCann Case" estreia-se no Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia a 15 de fevereiro. A série do Discovery Plus só deverá chegar a Portugal no final de 2021.