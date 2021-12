"Estão a chegar boas notícias de Seul. Já sabíamos que em 2022 chegaria uma versão coreana de 'La Casa De Papel' e agora podemos confirmar que o Park Hae-soo será Berlim", confirmou a Netflix.

O ator ficou conhecido ao vestir a pele de Cho Sang-woo em "Squid Game". "Já conhecem o Park Hae-soo, mas agora vai trocar o macacão verde pelo vermelho", gracejou o serviço de streaming nas redes sociais.

O anunciou foi feito no evento "La Casa de Papel: El Legadoo", que decorreu esta terça-feira, dia 30 de novembro, no Palacio Vistalegre, arena em Madrid com capacidade com 14 mil pessoas.