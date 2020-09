A Atresmedia Studios, produtora original de "La Casa de Papel", continua a conquistar os espectadores com as suas produções. "Veneno", criada por Javier Calvo e Javier Ambrossi, é a grande aposta do ano da produtora espanhola e tem dado que falar no país vizinho - o episódio de estreia bateu recordes no serviço de streaming da produtora.

A série centra-se na vida e morte de um dos maiores ícones LGBTQ+ de Espanha, La Veneno (Cristina Ortíz), a primeira transexual a fazer sucesso na televisão nos anos 1990. "Foi a primeira cara trans para milhões de espectadores", frisa o El País.

O primeiro episódio da série estreou em março no serviço de streaming ATRESplayer PREMIUM - a plataforma espanhola está disponível em Portugal, sendo possível usufruir de um período de teste grátis. Já o segundo capítulo da história chegou no final de junho e o terceiro episódio tem estreia agendada para o dia 20 de setembro.

A série é inspirada em "¡Digo! Ni p*** ni santa", livro de memórias de La Veneno escrito pela jornalista Valeria Vegas, também uma das melhores amigas da protagonista e membro da equipa de guionistas.