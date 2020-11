"Missão 100% Português" regressa à RTP1 a 5 de dezembro. A nova temporada do programa vai contar com Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues, que serão "desafiados a viver Portugal como nunca o fizeram".

"A partir de 5 de dezembro, nas noites de sábado da RTP1, viaje pelos recantos do país à boleia dos nossos apresentadores nesta missão que os une na descoberta de tudo o que é produzido em Portugal", explica o canal em comunicado.

Segundo a RTP1, com o programa os espectadores são "desafiados a mergulhar no talento, produtos e ideias nacionais com maior utilidade e genialidade". "Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues, que vão viajar pelo país e descobrir de que forma podem viver ao estilo 100% português", acrescenta o canal.

"Esta será uma descoberta para todos e mais, será também uma competição! Vera e João Paulo vão receber missões que os levam a percorrer o país enquanto revelam produtos originais, ideias premiadas e locais encantadores. Qual deles se sairá melhor a cada desafio semanal? Uma coisa é certa, todos vamos ficar surpreendidos", rema a RTP1.