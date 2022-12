"Vestido Azul" é um dos temas mais populares da banda sonora de "Floribella", série adaptada de um original argentino e transmitida pela SIC. A canção que continua na memória dos espectadores que acompanharam a produção protagonizada por Luciana Abreu ganhou agora uma nova versão, na voz de Coastel.

Nas galas em direito, o concorrente do "The Voice Portugal" surpreendeu o público e os jurados ao cantar "Vestido Azul". Nas redes sociais, a versão do jovem cantor tem recebido elogios.

NO Youtube, o vídeo da atuação de Coastel no palco do programa de talentos da RTP1 soma mais de 70 mil visualizações. Já no TikTok, o vídeo conta com 170 mil reproduções.

Veja aqui o vídeo completo.