"Viagra: O Milagre Azul" estreia-se na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, às 21h00, no Discovery Channel.

O documentário explora o impacto revolucionário do Viagra na sociedade moderna. "Lançado em 1998, o Viagra foi o primeiro medicamento oral aprovado para tratar a disfunção erétil e a sua chegada ao mercado farmacêutico desencadeou uma verdadeira revolução na vida sexual de milhões de homens em todo o mundo", lembra o canal.

O documentário de três episódios narra a história do desenvolvimento do Viagra, "revelando os desafios e avanços científicos que permitiram a criação deste medicamento inovador". A produção conta com entrevistas a David Brown, considerado o pai do Viagra, e a Ian Osterloh, chefe da equipa da Pfizer que supervisionou os ensaios clínicos, médicos, investigadores, pacientes e especialistas em saúde sexual.