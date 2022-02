"Vikings: Valhalla", uma nova série original do criador Michael Hirst e que "dá continuidade à história de "Vikings'", estreia-se a 25 de fevereiro na Netflix. Esta semana, o serviço de streaming revelou novos detalhes sobre a produção e partilhou um novo trailer dos episódios.

A remontar a cerca de mil anos no passado, no início do século XI, "Vikings: Valhalla" narra as aventuras de alguns dos mais famosos vikings da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), a sua arrojada e obstinada irmã, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Veja o trailer:

Com as tensões entre os vikings e a nobreza inglesa a alcançarem um sangrento ponto de rotura, e os primeiros a passarem por tempos conturbados devido ao conflito entre as suas crenças pagãs e cristãs, estes três vikings iniciam uma "viagem épica que os transporta por oceanos e campos de batalha, desde Kattegat até à Inglaterra e mais além, enquanto lutam pela sobrevivência e pela glória".

"Vikings: Valhalla", com a história a decorrer cem anos após os acontecimentos da série "Vikings" original, é uma "nova aventura que combina factos históricos com drama cativante e ação imersiva", frisa a Netflix.

Com direção de produção e produção executiva de Jeb Stuart, "Vikings: Valhalla" também tem produção executiva de Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri, com Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin e David Oakes também a integrarem o elenco.