Na próxima sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, a TVI vai exibir o filme "Gladiador". Para anunciar a longa-metragem, vários apresentadores do canal vestiram-se a rigor para as fotografias e para o vídeo promocional.

Cristina Ferreira, Ruben Rua, Iva Domingues, Maria Cerqueira Gomes e Isabel Silva são algumas das caras da estação de Queluz de Baixo que encarnaram as personagens do filme. Nas redes sociais, as publicações tornaram-se virais e somam milhares de 'gostos' e centenas de partilhas.

"Gladiador", filme realizado por Ridley Scott com Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Russell Crowe, Spencer Treat Clark e David Hemmings, poderá ser visto no dia 1 de janeiro, às 15h00, na TVI.

Veja as fotos promocionais da TVI: