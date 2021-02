Machine Gun Kelly foi uma das estrelas da emissão desta semana do "Saturday Night Live". O músico esteve no programa norte-americano para apresentar dois dos singles do seu último álbum, "Tickets To My Downfall".

No final da emissão do "Saturday Night Live", o músico caiu em placo enquanto abraçava o comediante Pete Davidson.

Nas redes sociais, a produção do programa norte-americano partilhou o vídeo do momento, que rapidamente se tornou viral.

Veja o vídeo: