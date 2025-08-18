A SIC e a Opto assinaram um acordo estratégico com o Disney+ para a estreia da sua nova grande aposta de ficção nacional, a novela "Vitória", protagonizada por Cláudia Vieira.

"Esta colaboração representa um marco no panorama audiovisual nacional ao reunir uma estação de televisão líder e duas plataformas de streaming de referência, numa estreia multiplataforma inovadora", desta o comunicado.

Com estreia marcada para setembro, "Vitória" será transmitida em simultâneo na SIC, na Opto SIC e no Disney+. Os episódios com emissão diária na antena da SIC estarão disponíveis antecipadamente no Disney+ e na Opto, todos os domingos, permitindo aos espectadores vê-los antes da transmissão em sinal aberto.

O acordo com o Disney+ introduz ainda uma nova janela de exibição aos domingos: cinco episódios estreiam à tarde, em simultâneo na Opto SIC e no Disney+. Após a emissão linear, os episódios ficam disponíveis durante sete dias nos operadores de televisão, 30 dias na Opto SIC e disponíveis na íntegra, e em exclusivo, no Disney+, à medida que os lançamentos semanais se acumulam nesta plataforma.

"Para a SIC, esta parceria com o Disney+ representa mais um passo na consolidação e expansão da nossa oferta e o reconhecimento da qualidade da nossa ficção por parte de um player global. Estamos entusiasmados e empenhados na criação de valor com o Disney+", frisa Daniel Oliveira, Diretor-Geral de Entretenimento do grupo Impresa.

Para Luís Fernambuco, Diretor-Geral da The Walt Disney Company Portugal (TWDC), "é com enorme satisfação que anunciamos esta colaboração, que trará ao Disney+ 'Vitória', a próxima grande telenovela de prime time da SIC".

"Este acordo com a SIC, um parceiro de enorme relevância no audiovisual português, reflete o nosso compromisso com o mercado e a nossa colaboração para a criação de conteúdos nacionais. Esta colaboração espelha o nosso empenho em trabalhar com as televisões abertas na Europa para oferecer uma grande diversidade de histórias, que vão ao encontro das preferências do público, ao mesmo tempo que apoiamos o seu crescimento e sustentabilidade a longo-prazo", acrescenta.

A nova novela da SIC vai centrar-se na história de Vitória, uma mãe separada dos seus filhos por um abismo de mentiras, manipulação e poder. "Após a trágica e misteriosa morte do marido, Vitória enfrenta a poderosa família Mendonça numa luta visceral para recuperar o amor e a guarda dos filhos. Vitória é uma história sobre resiliência, coragem e o mais puro dos sentimentos: o amor de uma mãe", resume o canal.