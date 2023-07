No passado sábado, dia 8 de julho, durante a emissão especial da RTP1 no NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Filomena Cautela brincou com o momento viral protagonizado por José Rodrigues dos Santos.

"Boa noite, viveram todos", brincou a apresentadora da RTP1, em referência à frase "morreram todos" do jornalista. Na sua conta no Instagram, Filomena Cautela partilhou o segmento do vídeo e a publicação soma mais de 15 mil gostos.

No Twitter, o vídeo da apresentadora também se tornou viral.

Veja o vídeo: