Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão substituir Manuel Luís Goucha, que irá apresentar o novo talk show das tardes da TVI. "Tu vais mudar toda a tua vida. (...) Vais poder passar as manhãs em casa", brincou Cristina Ferreira na emissão especial de apresentação da nova grelha do canal.

Na tarde desta segunda-feira, dia 23 de novembro, em conversa com os jornalistas, o apresentador revelou que o novo programa estreia no início de 2021, no dia 4 de janeiro. "Goucha" será o nome do novo talk show.

Manuel Luís Goucha diz adeus a "Você na TV", que está no ar há 16 anos, no dia 31 de dezembro. Na emissão de despedida serão recordados os melhores momentos do programa das manhãs da TVI, revelou Cristina Ferreira.

Em comunicado, a TVI explica que o formato será "de histórias e partilha de experiências de vida". "O Manuel Luís Goucha terá aqui espaço para fazer aquilo que faz de melhor – conversar. Todas as histórias que por aqui passarem terão um tratamento muito cuidado no seu embrulho. Ainda que seja um programa de cariz testemunhal, não significa que não tenha momentos lúdicos", remata o canal.