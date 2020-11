Cristina Ferreira testou negativo à COVID-19 e terminou o seu isolamento esta quarta-feira, dia 4 de novembro, de acordo com as normas da Direção Geral da Saúde. Esta quinta-feira de manhã, a apresentadora vai regressar à televisão para conversar com Manuel Luís Goucha.

"Negativo (...) Volto ao trabalho na quinta e para junto do meu Manuel Luís Goucha", revelou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

No programa das manhãs, Cristina Ferreira irá responder a algumas dúvidas dos espectadores. "Estarei no 'Você na TV' para vos falar deste período mas, acima de tudo, para vos explicar as muitas dúvidas que têm surgido e que me foram perguntando em mensagem. Quinta feira estamos juntos", explicou a apresentadora na sua conta no Instagram.