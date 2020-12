Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes foram os escolhidos para conduzir a emissão especial de "Você na TV" de segunda-feira, dia 30 de novembro. Manuel Luís Goucha também participou na emissão, mas via Skype a partir da sua casa.

A nova dupla da estação de Queluz de Baixo conquistou os espectadores, sendo a emissão especial do "Você na TV" o programa mais visto da manhã com 20,8% de share. No total, uma média de 458 mil espectadores acompanharam o talk show com Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

Já o programa "Casa Feliz", com João Baião e Diana Chaves foi visto por 337 mil espectadores, com 15,3% de share, o pior registo desde a sua estreia.

A "Praça da Alegria", da RTP1, foi o terceiro programa mais visto durante a manhã. No total, o talk show da RTP1 registou 8,6% de share (184 mil espectadores).