"Vou ter de abandonar, tenho uma consulta às cinco": esta é uma das frases mais populares da série de vídeos "Apanhados da TVI Porto", partilhados no Youtube. Numa publicação nas redes sociais, a RFM recordou a estrela do vídeo.

Em comentários, Maria Campos, filha do autor da frase, revelou que o pai morreu este ano. "Este senhor faleceu este ano. Meu querido e estimado pai. Queria, um dia, ir à televisão contar as suas histórias de vida, mas não lhe deram oportunidade. Mas sem querer ficou famoso para o mundo. Beijos a todos", escreveu na página no Facebook da RFM.

Na mesma publicação, Bruno Guedes, sobrinho do protagonista do vídeo, também lembrou o seu tio. "As pessoas só morrem quando a última pessoa que ainda pensa nelas parte. Ficará para sempre nas memórias da nossa família e dos portugueses por este momento. Que seja lembrado por muitos anos, mesmo que por uma frase", frisou.

Nas redes sociais, o vídeo da entrevista soma milhares de visualizações sendo uma das frases mais populares dos apanhados da televisão portuguesa.

Recorde o vídeo: