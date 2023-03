Maria Pilmaiquén participou na edição de 2022 do "The Voice Portugal" e conquistou elogios dos mentores, apesar de só ter conseguido virar a cadeira de Carolina Deslandes.

Na sua "Prova Cega", a jovem interpretou o tema "When the party’s over", de Billie Eilish.

No início de março, a produção mundial do "The Voice" também destacou a atuação de Maria Pilmaiquén entre as melhores do mundo. "Vozes únicas que deixaram os mentores em choque", frisa o "The Best of The Voice".

Veja aqui o vídeo.