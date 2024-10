Billie Eilish arrancou na semana passada a digressão "Hit Me Hard and Soft: The Tour" no Videotron Center, no Quebec, no Canadá. Durante o concerto, a artista norte-americana pediu silêncio e as 18 mil pessoas que esgotaram a sala respeitaram.

"É literalmente a única vez em todo o concerto que vou dizer isto", garantiu a cantora de 22 anos, que se sentou de pernas cruzadas no chão, no centro do palco. "Porque não quero silêncio, nunca", acrescentou.

Mas havia um motivo para o pedido. "Faço as vozes para as minhas canções e ponho as harmonias por camadas. Adoro fazer a produção de voz e pensei que podia trazer esse processo para o palco", explicou Billie Eilish, pedindo silêncio para cantar "When the Party's Over".

O momento chegou rapidamente às redes sociais e tornou-se viral.

Veja os vídeos: