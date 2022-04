A tomar nota: a HBO Portugal confirmou a estreia da muito aguardada minissérie de David Simon para 26 de abril.

Com "We Own This City" [Nós controlamos esta cidade, em tradução literal, inspirado pelo lema "We Own the Night", o lema da extinta Unidade de Crimes de Rua da Polícia de Nova Iorque], Simon regressa às ruas da lei & ordem & crime da cidade norte-americana de Baltimore, quase 15 anos após o último episódio de "The Wire – Sob Escuta", para muitos a melhor série do século XXI ("Os Sopranos" ainda começou em 1999).

Baseada no livro do repórter do Baltimore Sun, Justin Fenton, a minissérie de seis episódios narra a ascensão e queda da 'task force' de Rastreamento de Armas do Departamento da Polícia daquela cidade norte-americana. Mas esta também é a história sobre como a corrupção e o colapso moral se abateram sobre uma cidade americana na qual as políticas de proibição de drogas e prisão em massa foram defendidas, em detrimento do verdadeiro trabalho policial.

David Simon também criou as séries "Departamento de Homicídios", "Treme" e "The Deuce", créditos mais do que suficientes para atrair para o elenco nomes como Jon Bernthal, Jamie Hector e Josh Charles como três dos agentes, além de Reinaldo Marcus Green ("King Richard: Para Além do Jogo") para dirigir todos os episódios.

VEJA O TRAILER.