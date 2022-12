"Wednesday" ficou a pouco menos de 156 mil horas de visualizações de bater a quarta temporada de "Stranger Things 4" da liderança das séries originais em inglês mais vistas de sempre na Netflix.

Dividida em duas partes, lançadas em maio e julho, e beneficiando de mais episódios e com maior duração, "Stranger Things" tem 1,35 mil milhões de horas visualizadas e manteve a liderança do Top 10, que contabiliza as audiências nos primeiros 28 dias de lançamento.

Em segundo lugar, a série de Tom Burton sobre a família Addams, com oito episódios e nenhum com mais de uma hora, chegou aos 28 dias com 1,19 mil milhões de horas, de acordo com as audiências oficiais da plataforma.

Na história da Netflix, apenas três séries passaram as mil milhões de horas visualizadas: a liderança total pertence a "Squid Game", com 1,65 mil milhões.

Criada por Alfred Gough & Miles Millar e com produção executiva de Tim Burton, que realizou os primeiros quatro episódios, segundo a imprensa norte-americana já estão a decorrer negociações para renovar "Wednesday" para uma segunda temporada.

Interpretada por Jenna Ortega (das séries "Virgem Jane" e "Tu"), a série centrada na bizarra filha de Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) segue os anos de estudante de Wednesday na Nevermore Academy, onde tenta controlar as suas capacidades psíquicas emergentes, impedir uma série de mortes monstruosas que aterrorizam a localidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu os pais dela 25 anos antes — ao mesmo tempo que lida com as novas e muito complicadas relações.

No elenco estão ainda nomes como Isaac Ordonez, George Burcea e Gwendoline Christie, além de Christina Ricci, que foi Wednesday nos icónicos filmes dos anos 1990 e regressa a este universo para uma aparição especial como Marilyn Thornhill.

TRAILER.