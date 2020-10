"In Wonder", novo documentário sobre o cantor e compositor Shawn Mendes chega à Netflix a 23 de novembro, poucos dias antes do cantor lançar o seu quarto álbum de estúdio - "Wonder" é editado a 4 de dezembro pela Universal Music.

O trailer da produção foi revelado esta terça-feira, dia 20 de outubro, pelo serviço de streaming.

Veja o vídeo:

O documentário, realizado por Grant Singer, é "um olhar íntimo sobre a vida e a jornada de Shawn Mendes" e foi filmado nos últimos anos. "In Wonder" deverá apresentar imagens da última digressão do cantor, que passou por Portugal.

"Shawn Mendes, o cantor e compositor nomeado para os Grammys e detentor de vários discos de platina, e o seu manager Andrew Gertler formaram parceria com a Netflix para o lançamento global de 'In Wonder', a 23 de novembro. O documentário de longa-metragem, que conta ainda com uma seleção de um evento especial do TIFF, do aclamado realizador de videoclipes Grant Singer (The Weeknd, Lorde, Sam Smith), mostra um retrato da vida de Mendes, acompanhando os mais recentes anos do seu percurso e ascensão", frisa a nteflix.

Andrew Gertler, Shawn Mendes e Ben Winston são os produtores executivos. A produção ficou a cargo de Saul Germaine, p.g.a e James Haygood.