A Skyshowtime revelou o trailer da segunda temporada da série "Yellowjackets", que se estreia no próximo dia 24 de março. O vídeo dos novos episódios marca também o lançamento do novo single de Florence + The Machine, "Just A Girl", uma versão da canção de 1995 dos No Doubt.

O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e foi produzido por Florence Welch e Mark Bowen, dos IDLES.

Veja o trailer:

"Sou uma grande fã de ‘Yellowjackets’ e dessa era da música, e esta canção teve um grande impacto em mim enquanto crescia, então fiquei emocionada ao ser convidada a interpretá-la de uma maneira 'profundamente perturbadora' para a série", confessou Florence Welch.

"Tentámos adicionar alguns elementos de terror a esta canção icónica para se adequar ao tom da série. E como alguém cujo primeiro amor musical foi o pop punk e Gwen Stefani, foi um sonho tornado realidade", rematou.