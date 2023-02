Com todas as atenções ainda voltadas para "The Last of Us", série da HBO Max que tem conquistado os espectadores um pouco por todo o mundo, fevereiro chega com novas sugestões e regressos há muito aguardados.

Nos primeiros dias de fevereiro, o grande destaque é "Querido Edward", série da Apple TV+ escrita e produzida por Jason Katims e que conta com Connie Britton ("The White Lotus") como protagonista. Este mês, o serviço de streaming estreia ainda "The Reluctant Traveler with Eugene Levy" e o thriller contemporâneo "Liaison".

Apresentada em primeira mão em Lisboa, a segunda temporada de "Operação Maré Negra" é a grande aposta da Amazon Prime Video para Portugal, Espanha e Brasil. Os novos episódios são protagonizados por Jorge López ("Elite") e contam com Pepe Rapazote e Soraia Chaves no elenco principal.

Fevereiro é também marcado por regressos na Netflix: o serviço de streaming vai estrear a quarta temporada de "Tu" ("You" no título original) e a terceira e última temporada de "Outer Banks". Já no Disney+, o

"Fleishman is in Trouble", série do Disney+ com Claire Danes, Jesse Eisenberg e Lizzy Caplan, e "The House That Dragons Built", série documental da HBO Max sobre "House of the Dragon", são outros dos destaques de fevereiro.

Conheça as estreias do mês e anote na agenda:

Dia 1: A Riqueza de Gunther (T1)

Netflix

Dia 1: The Orville (três primeiras temporadas)

Disney+

Dia 1: Empire (estreia de todas as temporadas)

Disney+

Dia 1: Abandonados (T1)

Quartas-feiras, às 21h00, na RTP1 & RTP Play

Dia 2: Make My Day (T1)

Netflix

Dia 2: Freeridge (T1)

Netflix

Dia 3: Harlem (T2)

Amazon Prime Video

Querido Edward

Dia 3: Querido Edward (T1)

Apple TV+

Dia 6: Van der Valk (T1)

FOX Crime

Dia 7: C.B. Strike: Troubled Blood (T1)

HBO Max

Dia 8: Santo Maldito (T1)

Disney+

Dia 8: Bolsa de Valores (T1)

Netflix

Dia 8: The Pursuit of Love (T1)

Disney+

Dia 8: Maggie (T1)

Disney+

Dia 9: Tu (T4)

Netflix

Dia 9: Toppen (T1)

Amazon Prime Video

Dia 15: Wu-Tang: An American Saga (T3)

Disney+

Dia 9: Tell Me Everything (T1)

HBO Max

Dia 9: O Meu Pai É um Caçador de Extraterrestres (T1)

Netflix

Dia 9: The Flash (T9)

Netflix

Operação Maré Negra

Dia 10: Operação Maré Negra (T2)

Amazon Prime Video & RTP1 (22h30)

Dia 10: Love to Hate You (T1)

Netflix

Dia 11: Funny Woman (T1)

SkyShowtime

Dia 11: Curso Intensivo de Amor (T1)

Netflix

The House That Dragons Built

Dia 13: The House That Dragons Built (série documental especial sobre "House of the Dragon")

HBO Max

Dia 13: The Curse (T1)

Filmin

Dia 13: Señorita 89 (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 14: Sempre Que Nos Apaixonamos (T1)

Netflix

Dia 14: The Best Man: The Final Chapters (T1)

SkyShowtime

Dia 15: Shakespeare & Hathaway (T4)

FOX Crime

Dia 15: Ataque dos Titãs (parte 2)

Amazon Prime Video

Dia 15: The Law According to Lidia Poët (T1)

Netflix

Dia 15: Sem Filtro (T1)

Netflix

Dia 16: Transplant (T3)

FOX Life

Dia 17: PRAXX (T2)

Amazon Prime Video

Dia 17: Força Mais ou Menos Especial (T1)

Netflix

Dia 17: La Cabeza de Joaquín Murrieta (T1)

Amazon Prime Video

Dia 17: Poor Devil (T1)

HBO Max

Dia 17: Star Trek: Picard (T3)

Amazon Prime Video

Dia 17: Uma Rapariga e um Cosmonauta (T1)

Netflix

Dia 20: Fantasy Island (T2)

AXN White

Dia 20: Stonehouse (T1)

Filmin

Dia 21: So Help Me Todd (T1)

FOX Life

Fleishman is in Trouble

Dia 22: Fleishman is in Trouble (T1)

Disney+

Dia 23: Outer Banks (T3)

Netflix

Dia 24: The Reluctant Traveler with Eugene Levy (T1)

Apple TV+

Dia 24: Liaison (T1)

Apple TV+

Dia 24: Whom Were We Running From? (T1)

Netflix

Dia 27: Guerra dos Mundos (T3)

FOX

Dia 28: The Blacklist (T10)

AXN