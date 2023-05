Depois de os primeiros dias de maio já terem contado com a estreia de duas séries nacionais ("Emília" e "Capitães do Açúcar", ambas na RTP1/RTP Play), uma sátira política ("White House Plumbers", HBO Max), um spin-off de "Bridgerton" ("Queen Charlotte: A Bridgerton Story", Netflix) ou apostas de ficção científica ("Silo", Apple TV+; e "The Ark", Syfy), ainda há dezenas de novidades agendadas para as próximas semanas.

"The Muppets Mayhem" (Disney+) marca o regresso dos Marretas ao pequeno ecrã, no formato de comédia musical, centrando-se na banda das personagens criadas por Jim Henson. Além dos seus elementos, como Animal ou Janice, estão confirmadas participações especiais de nomes como Lil Nas X, Billy Corgan, Kesha, Paula Abdul ou deadmau5.

Também com humor, mas bastante mais ácido, "The Great" (HBO Max) traz mais peripécias aristocráticas com pouco ou nenhum rigor histórico vividas por Elle Fanning na pele de Catarina, a Grande.

A comédia domina ainda "Platonic" (Apple TV+), nova série protagonizada por Seth Rogen e Rose Byrne, com os créditos de Nick Stoller ("Bros - Uma História de Amor") e Francesca Delbanco ("Friends from College").

Outra estreia é "FUBAR" (Netflix), a primeira série da carreira de Arnold Schwarzenegger, combinação de espionagem, ação e humor em torno das dinâmicas familiares.

Já "Rabo de Peixe" dá um novo passo na produção original portuguesa da Netflix, depois de "Glória", num thriller ambientado nos Açores sobre quatro amigos cuja vida muda com a chegada de uma tonelada de cocaína. O elenco conta com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, Kelly Bailey, Afonso Pimentel, Pepe Rapazote, Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Adriano Carvalho e Salvador Martinha.

De tom mais dramático, a série francesa "About Sasha" ("Chair tendre", no original) acompanha uma adolescente intersexo na fase em que se muda para uma nova escola e é confrontada com a sua condição.

Fique a par de outras estreias do mês:

Dia 1: Emília (T1)

22h30 na RTP1/RTP Play

Dia 1: Capitães do Açúcar (T1)

23h00 na RTP1/RTP Play

Dia 2: The Tailor (T1)

Netflix

Dia 2: Uma Pequena Luz (minissérie)

Disney+

White House Plumbers

Dia 2: White House Plumbers (minissérie)

HBO Max

Dia 3: Bob's Burgers (T12)

Disney+

Dia 2: Uma Luz ao Fundo (T1)

22h00 na RTP2/RTP Play

Dia 4: Queen Charlotte: A Bridgerton Story (minissérie)

Netflix

Dia 4: Sanctuary (T1)

Netflix

Dia 4: Star Wars: Visões (T2)

Disney+

Dia 5: Silo (T1)

Apple TV+

Dia 5: Unicorn: Warriors Eternal (T1)

HBO Max

Dia 8: Two Sides of the Abyss (minissérie)

HBO Max

The Ark

Dia 8: The Ark (T1)

22h15 no Syfy

Dia 10: Ainda Não Estou Morta (T1)

Disney+

Dia 10: Dance Brothers (T1)

Netflix

Dia 10: Impuros (T1 e T2)

Disney+

Dia 10: The Bay (T2)

Disney+

Dia 10: The Muppets Mayhem (T1)

Disney+

Dia 10: Casamento

22h05 na RTP2/RTP Play

Dia 11: Frente a Frente (T1)

21h25 no AXN White

Dia 11: Will Trent (T1)

22h20 na FOX Life

Dia 12: A Town Called Malice (T1)

SkyShowtime

Dia 12: Black Knight (T1)

Netflix

City on Fire

Dia 12: City on Fire (T1)

Apple TV+

Dia 12: Mulligan (T1)

Netflix

Dia 13: Lúcia, a Guardiã do Segredo (minissérie)

OPTO

Dia 13: The Great (T3)

HBO Max

Dia 15: Fear the Walking Dead (parte 1 da T8 - última)

22h10 no AMC

Dia 17: Doctor Cha (T1)

Netflix

Dia 17: Godfather of Harlem (T3)

Disney+

High Desert

Dia 17: High Desert (T1)

Apple TV+

Dia 17: Three Pines (T1 - episódio duplo)

22h50 no AXN

Dia 18: Fear the Walking Dead (parte 1 da T8 - última)

Amazon Prime Video

Dia 18: L'Art du Crime (T6)

18h55 no FOX Crime

Dia 18: XO, Kitty (T1)

Netflix

Dia 19: El Silencio (minissérie)

Netflix

Dia 19: Spy/Master (T1)

HBO Max

Dia 20: Sort Of (T2)

21h40 na FOX Life

Dia 22: Fatal Attraction (minissérie)

SkyShowtime

Dia 22: Family Law (T3)

21h25 no AXN White

Dia 22: Ghosts (T1)

21h25 na FOX Comedy

Dia 24: A Seita Secreta (T1)

Disney+

Americano da China

Dia 24: Americano da China (T1)

Disney+

Dia 24: Platonic (T1)

Apple TV+

Dia 25: FUBAR (T1)

Netflix

Dia 26: Der Greif (T1)

Amazon Prime Video

Dia 26: Por H o por B (T2)

SkyShowtime

Dia 26: Rabo de Peixe (T1)

Netflix

Dia 31: About Sasha (minissérie)

Disney+

Dia 31: The Hardy Boys (T1 e T2)

Disney+