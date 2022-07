Nos últimos dias, António Pereira Gonçalves tem acompanhado em direto, na TVI, os incêndios na zona centro de Portugal. Durante a emissão desta quarta-feira, dia 13 de julho, do "Jornal da Uma", o jornalista emocionou-se ao falar da localidade onde cresceu.

"É um homem da terra. Como tens estado a olhar para isto de um ponto de vista pessoal, e a ouvir pessoas que tu tão bem conheces?", perguntou José Carlos Araújo. "Zé Carlos, essa pergunta mata. Não deviam fazer essa pergunta porque... eu ontem pedi para não trabalhar, tenho um pequeno terreno de nogueiras e que estava na linha do fogo", disse o jornalista da TVI.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e os elogios a António Pereira Gonçalves têm-se multiplicado. "Obrigada por não seres um robot", escreveu, por exemplo, uma espectadora no Facebook.

"Foi difícil segurar-me ao ver o directo do António Pereira Gonçalves para o jornal da 1h na TVI. Ter de reportar o rescaldo do incêndio que lhe destruiu a terra natal onde sempre viveu torna impossível a qualquer jornalista manter a frieza e segurar emoções. Enorme profissional", elogiou um espectador no Twitter.

Veja o vídeo: