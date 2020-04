20 anos depois da estreia da primeira edição do "Big Brother", a TVI volta a apostar no reality show para tentar recuperar a liderança que perdeu há mais de um ano, com a ida de Cristina Ferreira para o 'bairro' do lado, a SIC. Depois do adiamento devido à COVID-19, a nova edição que celebra os 20 do programa em Portugal arranca no próximo domingo, dia 26 de abril, depois do "Jornal das 8". Aproveite para recordar na galeria alguns dos casos mais polémicos dos reality shows portugueses.

