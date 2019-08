A terceira temporada de "The Crown" estreia na Netflix a 17 de novembro, anunciou o serviço de streaming. A terceira temporada vai decorrer entre 1964 e 1976 e Olivia Colman sucede a Claire Foy no papel de Isabel II, a protagonista da série dramática. Aproveite para ver na galeria as imagens já revelados dos episódios.

