Com as salas de cinema encerradas por tempo indeterminado, a alternativa possível é ir (re)descobrindo filmes em casa. E os próximos dias trazem novidades, desde "Palmer", protagonizado por Justin Timberlake, a "A Grande Escavação", com Ralph Fiennes e Carey Mulligan

