O último filme com Chadwick Boseman e o mais recente realizado e protagonizado por George Clooney estão entre as estreias de cinema em casa de uma semana com várias novidades nas séries - da produção nacional "O Clube" ao regresso de Maisie Williams em "Two Weeks to Live", depois de "A Guerra dos Tronos".

