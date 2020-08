"Cobra Kai", "Hoops", "Schooled" e "Barkskins" estão entre as novas séries de agosto, mês que também acolhe as últimas temporadas de "Blindspot", "The Rain", "3%" ou "Project Blue Book". Saiba quais são as outras estreias agendadas para a televisão e os serviços de streaming ao longo do mês.

