Em comunicado, o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana indica que o ano começa com “o habitual Concerto de Ano Novo, da Orquestra Filarmónica de Braga”, que se apresenta pelas 17h00, a par do espetáculo infantil com os Quase Quatro e a companhia Elefante Elegante.

Em abril e maio, o Teatro Municipal Sá de Miranda acolhe uma programação especial das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, nomeadamente com "Noites de Caxias" e "Salgueiro Maia: Cartografia de um Monólogo", do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, e o "A Sorte que tivemos!", da Companhia de Teatro de Almada.

Naqueles meses, o teatro acolhe ainda os DDD – Festival Dias da Dança, FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Encontros de Cinema da AONORTE e o Sarau Solidário do GAF - Gabinete de Atendimento à Família, ao passo que a sala principal recebe pela primeira vez o coro Alma de Coimbra.

Já em fevereiro, a sala experimental recebe dança e teatro, com o projeto AN-TRE, e o teatro acolhe “a estreia da nova adaptação de 'Salta Para o Saco', com encenação de Elisabete Pinto”, para além de "Cartas de Viana: Guerra Junqueiro", uma leitura encenada.

“Em março, 'Manuela Rey is in da House' e 'Guerra de Sexos' voltam à Sala Principal, assim como a ARTEAM que retoma os Concertos para a Família”, descreve a organização.

Na sala experimental, “a companhia Porta de Cena apresenta 'Chamo-me Maria', um espetáculo de e para mulheres mas que os homens não podem perder”, acrescenta.

Entre junho e agosto a aposta é na “programação infantojuvenil e de formação”, com os acolhimentos de "Os Barrigas e os Magriços", do Teatro Estúdio Fontenova, sobre texto de Álvaro Cunhal, "Respirar (doze vezes)", do Teatro Art’Imagem, e a "Caminhada dos Elefantes", da companhia Formiga Atómica.

A isto somam-se as atividades "As Plêiades" – Férias com Teatro e a 10.ª edição da Escola de Verão para Atores – Guillermo Heras.

O Teatro Municipal Sá de Miranda recebe ainda o Lethes - Festival de Tunas, o projeto Ariadne, com "Telmah/Hamlet", o 33.º Festival de Jazz e a Porta de Cena com "Ele Há Coisas".

De setembro a dezembro, o teatro e a música continuam com concertos da ARTEAM, Zé Pedro Associação Musical, Concurso de Bandas de Garagem, e atuações de Teatro para Bebés, Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, CEM PALCOS, Teatro Regional da Serra do Montemuro, Seiva Trupe, mais a 8.ª edição do Festival de Teatro de Viana do Castelo.