De acordo com a autarca, os vencedores das anteriores edições do festival têm desenvolvido “um caminho com alguma notoriedade”, após terem participado nesta iniciativa.

No que diz respeito aos cabeças de cartaz da edição deste ano, está prevista para a primeira gala, no dia 31 deste mês, a atuação do fadista José Geadas.

A segunda gala, a 28 de fevereiro, conta com a fadista Maria Nazaré, ao passo que no terceiro espetáculo, a 27 de março, Emanuel de Moura é o “nome forte”.

Na quarta gala, a 24 de abril, a fadista Luana será a cabeça de cartaz, Os Marialvas encabeçam a gala do dia 29 de maio, fechando a iniciativa no dia 26 de junho com a atuação de Anabela.

Todos os espetáculos que vão decorrer no Teatro Cinema de Ponte de Sor têm início às 21:30