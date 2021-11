A Netflix revelou esta quarta-feira, dia 3 de novembro, o trailer da segunda parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel". Os cinco episódios finais da série espanhola estreia-se a 3 de dezembro no serviço de streaming.

O vídeo é centrado na entrada do Professor no Banco de Espanha, em Madrid. "Luzes, câmara, Professor no Banco de Espanha", resumiu a Netflix na legenda do trailer partilhado redes sociais.

Tal como é habitual, o trailer conta com narração de Tóquio, personagem interpretada por Úrsula Corberó.

Veja o trailer (* vídeo com spoilers da primeira parte da quinta temporada):

"A Resistência volta sempre como uma só", frisou a produção da série no vídeo narrado por Tóquio. No primeiro teaser dos novos episódios, uma artesão japonês reconstruiu uma máscara de Salvador Dali, enquanto a personagem de Úrsula Corberó relembra todos os membros da equipa do Professor que morreram.

"Dizem que o que não te mata, torna-te mais forte. Quão forte te faz aquilo que te mata? (...) O ouro uniu-nos uma vez e nunca, aconteça o que acontecer, nos vai voltar a separar. Cada vez que nos derrotem, iremos recompor-nos e ficar mais fortes", frisa Tóquio.

"Até que a morte nos junte", pode ler-se no final do vídeo.