Aya, agora com 10 anos, foi abandonada em bebé na Casa de St. Morwald para Crianças. Ela adora morar lá - até porque possui o estranho dom de fazer com que todos façam o que ela quer. A última coisa que Aya quer é ser adotada pela bruxa Bella Yaga… mas pela primeira vez na vida, os seus desejos não são atendidos. Apesar de contrariada e triste de abandonar os seus amigos, coloca a sua melhor cara e sorriso forçado e vai. Afinal, ela sempre quis aprender magia - mas Aya vai precisar de todo o seu engenho, e da ajuda do gato de Bella Yaga, Thomas, para sobreviver e sobretudo, florescer.

Realizado por Goro Miyazaki, "Aya e a Feiticeira" será apresentado esta segunda-feira, 26 de julho, pelas 20h45, no Cinema São Jorge.

Site oficial Monstra.