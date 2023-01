Museu do Aljube exibe quinta-feira “Mulheres do Meu País”

O filme “Mulheres do Meu País” (2020), da realizadora Raquel Freire, vai ser exibido na quinta-feira no Museu do Aljube, em Lisboa, de acordo com a programação.

Inserido no ciclo de cinema da programação paralela da exposição “Adeus Pátria e Família”, a longa-metragem mostra um retrato plural e multiforme das mulheres que habitam em Portugal.

O filme reúne 12 histórias em diálogo, testemunhos de vida, de resistência e de dignidade, de operárias e investigadoras, pescadoras e empregadas de limpeza, agricultoras e cuidadoras de todo o país.